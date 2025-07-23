В Угорщині судитимуть чоловіка, який воює в українській армії проти рф

Жителя угорського міста Мако звинувачують у тому, що він вступив до Збройних сил України та бере участь у бойових діях проти росії. Про це повідомляє прокуратура округу Чонград-Чанад, передає УНН.

Генеральна прокуратура округу Чонград-Чанад висунула обвинувачення чоловікові з Мако, який навесні минулого року вступив на службу в українську армію і проходив військову службу. Згідно з обвинувальним актом, навесні 2024 року обвинувачений вирішив добровільно вступити до української армії, щоб взяти участь у бойових діях проти російських військ. У квітні 2024 року чоловік виїхав в Україну, де після кількох днів підготовки приєднався до батальйону, який брав участь у збройних зіткненнях та виконував розвідувально-бойові завдання - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Генпрокуратура заочно висунула чоловіку обвинувачення у злочині незаконного вербування шляхом вступу до організації, що не входить до складу союзних збройних сил, які беруть участь у збройному конфлікті.

У своєму обвинувальному акті Генеральна прокуратура запропонувала здійснити заочне провадження та призначити обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі. Вину чоловіка, місцезнаходження якого на момент пред'явлення обвинувачення було невідоме, вирішуватиме суд міста Сегед - додали в прокуратурі.

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