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Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть: Зеленський запропонує Раді законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку”
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В Угорщині судитимуть чоловіка, який воює в українській армії проти рф

Київ • УНН

 • 2578 перегляди

Прокуратура Угорщини висунула обвинувачення жителю Мако, який навесні 2024 року вступив до ЗСУ та брав участь у бойових діях. Чоловіка звинувачують у незаконному вербуванні, йому загрожує позбавлення волі.

В Угорщині судитимуть чоловіка, який воює в українській армії проти рф

Жителя угорського міста Мако звинувачують у тому, що він вступив до Збройних сил України та бере участь у бойових діях проти росії. Про це повідомляє прокуратура округу Чонград-Чанад, передає УНН.

Генеральна прокуратура округу Чонград-Чанад висунула обвинувачення чоловікові з Мако, який навесні минулого року вступив на службу в українську армію і проходив військову службу. Згідно з обвинувальним актом, навесні 2024 року обвинувачений вирішив добровільно вступити до української армії, щоб взяти участь у бойових діях проти російських військ. У квітні 2024 року чоловік виїхав в Україну, де після кількох днів підготовки приєднався до батальйону, який брав участь у збройних зіткненнях та виконував розвідувально-бойові завдання 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Генпрокуратура заочно висунула чоловіку обвинувачення у злочині незаконного вербування шляхом вступу до організації, що не входить до складу союзних збройних сил, які беруть участь у збройному конфлікті.

У своєму обвинувальному акті Генеральна прокуратура запропонувала здійснити заочне провадження та призначити обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі. Вину чоловіка, місцезнаходження якого на момент пред'явлення обвинувачення було невідоме, вирішуватиме суд міста Сегед 

- додали в прокуратурі.

Нагадаємо

Угорщина заборонила вʼїзд на територію країни трьом українським військовим посадовцям через смерть етнічного угорця Йожефа Шебештьєна нібито після примусової мобілізації на Закарпатті.

Павло Башинський

Павло Башинський

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