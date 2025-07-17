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Угорщина заборонила в’їзд трьом українським військовим, звинувативши їх у причетності до смерті угорця на Закарпатті

Київ • УНН

 • 2612 перегляди

Угорщина заборонила в'їзд трьом українським військовим посадовцям через смерть етнічного угорця на Закарпатті. Українська сторона заявляє, що причиною смерті стала тромбоемболія легеневої артерії, а не побиття.

Угорщина заборонила в’їзд трьом українським військовим, звинувативши їх у причетності до смерті угорця на Закарпатті

Угорщина заборонила вʼїзд на територію країни трьом українським військовим посадовцям через смерть етнічного угорця Йожефа Шебештьєна нібито після примусової мобілізації на Закарпатті. Про це повідомляє видання Telex, пише УНН.

Деталі

За його словами, заборона на в’їзд до Угорщини стосується начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ (полковника Віталія Ткаченка), командувача оперативного командування "Захід" (бригадного генерала Володимира Шведюка) та керівника Департаменту мобілізації Міністерства оборони (полковника Романа Юзвенка).

Сійярто підкреслив, що Угорщина постачає Україні електроенергію і "сотні мільйонів кубометрів природного газу".

Сійярто також заявив, що Київ матиме великі проблеми, якщо угорсько-українські відносини заморозяться, адже Угорщина є "найбільшим постачальником електроенергії" для України.

Тож Україна матиме справді великі проблеми лише у випадку заморожування цих відносин

- додав він.

Нагадаємо

10 липня Угорщина викликала українського посла через смерть громадянина Угорщини на Закарпатті, якого нібито побили працівники ТЦК. Заступник міністра закордонних справ Угорщини заявив, що чоловік помер від травм, отриманих після затримання та побиття залізним прутом.

У свою чергу українська сторона повідомила, що загиблий мав громадянство України, а згідно з висновком судово-медичної експертизи, причиною його смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.

Згодом Уряд Угорщини ініціював внесення до санкційного списку Європейського Союзу трьох українських військових командирів у звʼязку з нібито насильницькою смертю угорця через дії ТЦК на Закарпатті.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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