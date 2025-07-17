Венгрия запретила въезд трем украинским военным, обвинив их в причастности к смерти венгра на Закарпатье

$41.810.01
48.520.28
ukenru
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве
14:31 • 31031 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве
14:29 • 27319 просмотра
Новые должности - старые лица: кто из министров сохранил портфель, а кто сменил кресло
13:18 • 29314 просмотра
ВР назначила Шмыгаля новым министром обороны
12:10 • 53272 просмотра
Пойдет в СНБО? Должность для Умерова выберут в пятницу - источники
10:24 • 53655 просмотра
Зеленский назначил Стефанишину уполномоченной по вопросам сотрудничества с США
17 июля, 08:49 • 77380 просмотра
Рада назначила Свириденко новым премьер-министром
17 июля, 04:00 • 362453 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ
16 июля, 18:08 • 166404 просмотра
В ВР объяснили, что будет с Министерством единства
16 июля, 17:16 • 164789 просмотра
Шмыгаль станет министром обороны, а Сметанин возглавит "Укроборонпром" - Зеленский
Эксклюзив
16 июля, 14:51 • 118467 просмотра
"Это неадекватно": украинцы возмущены государственным финансированием депутата Кузьминых, подозреваемого во взяточничестве
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
70%
745мм
Популярные новости
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов17 июля, 07:35 • 121293 просмотра
Стрельба на полигоне в Черниговской области: курсант застрелил двух инструкторов, его задержали17 июля, 09:17 • 81744 просмотра
Свириденко прокомментировала процедуру назначения нового главы БЭБ17 июля, 09:33 • 49554 просмотра
Тупик: фармацевтический рынок уже пятый месяц ждет новых правил маркетинга12:17 • 49283 просмотра
Июль – месяц мороженого: ТОП рецептов десерта, которые легко приготовить дома13:10 • 35352 просмотра
публикации
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве14:31 • 30966 просмотра
Июль – месяц мороженого: ТОП рецептов десерта, которые легко приготовить дома13:10 • 36567 просмотра
Тупик: фармацевтический рынок уже пятый месяц ждет новых правил маркетинга12:17 • 50607 просмотра
Модернизированный, но заблокированный: почему вертолет для Воздушных Сил до сих пор не на службе17 июля, 05:55 • 268617 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ17 июля, 04:00 • 362361 просмотра
Актуальные люди
Денис Шмыгаль
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Львов
Черкасская область
Реклама
УНН Lite
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского13:55 • 17681 просмотра
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов17 июля, 07:35 • 122376 просмотра
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 206414 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 223148 просмотра
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 160410 просмотра
Актуальное
Таймс
ТикТок
Facebook
Беспилотный летательный аппарат
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Венгрия запретила въезд трем украинским военным, обвинив их в причастности к смерти венгра на Закарпатье

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Венгрия запретила въезд трем украинским военным должностным лицам из-за смерти этнического венгра на Закарпатье. Украинская сторона заявляет, что причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии, а не избиение.

Венгрия запретила въезд трем украинским военным, обвинив их в причастности к смерти венгра на Закарпатье

Венгрия запретила въезд на территорию страны трем украинским военным должностным лицам из-за смерти этнического венгра Йожефа Шебештьена якобы после принудительной мобилизации в Закарпатье. Об этом сообщает издание Telex, пишет УНН.

Детали

По его словам, запрет на въезд в Венгрию касается начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ (полковника Виталия Ткаченко), командующего оперативного командования "Запад" (бригадного генерала Владимира Шведюка) и руководителя Департамента мобилизации Министерства обороны (полковника Романа Юзвенко).

Сийярто подчеркнул, что Венгрия поставляет Украине электроэнергию и "сотни миллионов кубометров природного газа".

Сийярто также заявил, что Киев будет иметь большие проблемы, если венгерско-украинские отношения заморозятся, ведь Венгрия является "крупнейшим поставщиком электроэнергии" для Украины.

Поэтому Украина будет иметь действительно большие проблемы только в случае замораживания этих отношений

- добавил он.

Напомним

10 июля Венгрия вызвала украинского посла из-за смерти гражданина Венгрии в Закарпатье, которого якобы избили работники ТЦК. Заместитель министра иностранных дел Венгрии заявил, что мужчина умер от травм, полученных после задержания и избиения железным прутом.

В свою очередь украинская сторона сообщила, что погибший имел гражданство Украины, а согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Впоследствии Правительство Венгрии инициировало внесение в санкционный список Европейского Союза трех украинских военных командиров в связи с якобы насильственной смертью венгра из-за действий ТЦК в Закарпатье.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
Министерство обороны Украины
Европейский Союз
Венгрия
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9