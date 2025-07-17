Венгрия запретила въезд трем украинским военным, обвинив их в причастности к смерти венгра на Закарпатье
Киев • УНН
Венгрия запретила въезд трем украинским военным должностным лицам из-за смерти этнического венгра на Закарпатье. Украинская сторона заявляет, что причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии, а не избиение.
Венгрия запретила въезд на территорию страны трем украинским военным должностным лицам из-за смерти этнического венгра Йожефа Шебештьена якобы после принудительной мобилизации в Закарпатье. Об этом сообщает издание Telex, пишет УНН.
Детали
По его словам, запрет на въезд в Венгрию касается начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ (полковника Виталия Ткаченко), командующего оперативного командования "Запад" (бригадного генерала Владимира Шведюка) и руководителя Департамента мобилизации Министерства обороны (полковника Романа Юзвенко).
Сийярто подчеркнул, что Венгрия поставляет Украине электроэнергию и "сотни миллионов кубометров природного газа".
Сийярто также заявил, что Киев будет иметь большие проблемы, если венгерско-украинские отношения заморозятся, ведь Венгрия является "крупнейшим поставщиком электроэнергии" для Украины.
Поэтому Украина будет иметь действительно большие проблемы только в случае замораживания этих отношений
Напомним
10 июля Венгрия вызвала украинского посла из-за смерти гражданина Венгрии в Закарпатье, которого якобы избили работники ТЦК. Заместитель министра иностранных дел Венгрии заявил, что мужчина умер от травм, полученных после задержания и избиения железным прутом.
В свою очередь украинская сторона сообщила, что погибший имел гражданство Украины, а согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
Впоследствии Правительство Венгрии инициировало внесение в санкционный список Европейского Союза трех украинских военных командиров в связи с якобы насильственной смертью венгра из-за действий ТЦК в Закарпатье.