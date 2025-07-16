Угорщина закликає ЄС запровадити санкції проти трьох українців через нібито смерть угорця від дій ТЦК

Уряд Угорщини ініціював внесення до санкційного списку Європейського Союзу трьох українських військових командирів у звʼязку з нібито насильницькою смертю угорця через дії ТЦК на Закарпатті. Про це оголосив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, повідомляє УНН з посиланням на Telex.

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Сійярто розкритикував мобілізацію в Україні, заявивши, що на українських вулицях "відбувається справжнє полювання на людей".

"Шокує те, як українські військкоми поводяться з людьми, і не менш шокує те, як європейські політичні лідери відвертають голови від цієї неприйнятної ситуації", – вважає він.

За його словами, Будапешт пропонує ЄС накласти санкції на трьох людей, які обіймають посади в українському Міністерстві оборони та Збройних Силах та які, на думку угорського керівництва, відповідають за мобілізацію в Україні.

Імен цих людей Сійярто не уточнив.

Нагадаємо

10 липня Угорщина викликала українського посла через смерть громадянина Угорщини на Закарпатті, якого нібито побили працівники ТЦК. Заступник міністра закордонних справ Угорщини заявив, що чоловік помер від травм, отриманих після затримання та побиття залізним прутом.

У свою чергу українська сторона повідомила, що загиблий мав громадянство України, а згідно з висновком судово-медичної експертизи, причиною його смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.