Венгрия призывает ЕС ввести санкции против трех украинцев из-за якобы смерти венгра от действий ТЦК

Правительство Венгрии инициировало внесение в санкционный список Европейского Союза трех украинских военных командиров в связи с якобы насильственной смертью венгра из-за действий ТЦК в Закарпатье. Об этом объявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает УНН со ссылкой на Telex.

Детали

Сийярто раскритиковал мобилизацию в Украине, заявив, что на украинских улицах "происходит настоящая охота на людей".

"Шокирует то, как украинские военкомы обращаются с людьми, и не менее шокирует то, как европейские политические лидеры отворачивают головы от этой неприемлемой ситуации", – считает он.

По его словам, Будапешт предлагает ЕС наложить санкции на трех человек, занимающих должности в украинском Министерстве обороны и Вооруженных Силах и которые, по мнению венгерского руководства, отвечают за мобилизацию в Украине.

Имен этих людей Сийярто не уточнил.

Напомним

10 июля Венгрия вызвала украинского посла из-за смерти гражданина Венгрии в Закарпатье, которого якобы избили сотрудники ТЦК. Заместитель министра иностранных дел Венгрии заявил, что мужчина умер от травм, полученных после задержания и избиения железным прутом.

В свою очередь украинская сторона сообщила, что погибший имел гражданство Украины, а согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.