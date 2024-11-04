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В Вашингтоне усиливают безопасность ко дню выборов: что происходит возле Белого дома и Капитолия

Киев  •  УНН

14:27 • 2034 просмотра

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Белый дом, Капитолий и резиденцию Камалы Харрис окружили новыми заграждениями для безопасности. Власти готовятся к возможным беспорядкам после президентских выборов, хотя конкретных угроз не выявлено.

Белый дом, Капитолий США и резиденцию вице-президента страны Камалы Харрис в воскресенье окружили кольца новых заграждений для обеспечения безопасности, на фоне того, как федеральная и окружная власть готовились к потенциальным беспорядкам в Вашингтоне после президентских выборов во вторник, пишет УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

В течение нескольких недель чиновники округа Колумбия отправляли успокаивающие сообщения жителям и предприятиям, которые все еще страдают от убытков, причиненных во время некоторых протестов за расовую справедливость и после выборов 2020 года. Власти не знают ни о каких серьезных угрозах, сказал начальник полиции Вашингтона на пресс-конференции, добавив, что «нет необходимости ни в какой тревоге».

Однако некоторые меры предосторожности усилились в минувшие выходные, на фоне того, как Секретная служба возвела новые металлические ограждения высотой почти 2,5 м вокруг комплекса Белого дома и Министерства финансов, а также прилегающих частей площади Лафайет, а также за пределами территории Военно-морской обсерватории и резиденции Харрис. Капитолий снова установил временные ограждения для велосипедных стоек с надписями «Полицейская линия: не пересекать» по всему периметру. Агентство также вводит физические меры безопасности за пределами конференц-центра West Palm Beach, Флорида, где Дональд Трамп проведет вечеринку в честь выборов, недалеко от своей резиденции в Мар-а-Лаго, пишет издание.

«Секретная служба тесно сотрудничает с федеральными, государственными и местными партнерами в Вашингтоне, округ Колумбия, и округе Палм-Бич, Флорида, чтобы обеспечить повышенный уровень безопасности в день выборов, - говорилось в заявлении агентства в воскресенье. - Эти улучшения не являются ответом на какую-то конкретную проблему, а являются частью широкомасштабной подготовки к обеспечению общественной безопасности во время выборов во вторник».

Полиция округа Колумбия также объявила о перекрытии улиц с 7 вечера в понедельник по местному времени в рамках подготовки к вечеринке Харрис в честь выборов в Университете Говарда.

Пока власть работала над укреплением государственных активов, некоторые владельцы бизнеса и недвижимости готовились к худшему, усиливая частную охрану, укрепляя окна и входы на уровне улицы и завершая планы действий в чрезвычайных ситуациях в ожидании возможных ограблений или беспорядков. Владельцы коммерческих зданий возле Белого дома забивали или добавляли ограждения снаружи уличных предприятий и магазинов, а руководители бизнес-ассоциаций заявляли, что они лучше переподготовятся, чем пострадать в случае уличного насилия, хотя чиновники округа заявили, что нет необходимости закрывать окна.

3300 сотрудников полиции округа Колумбия будут работать по 12 часов в смену, большинство отпусков будет отменено по крайней мере до выборов, заявила на прошлой неделе начальник полиции Памела А. Смит, «чтобы обеспечить достаточное количество сотрудников на улице и в каждом уголке округа».

Трамп и Харрис идут бок о бок за день до выборов президента США4 ноября 2024, 07:45 • 13759 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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