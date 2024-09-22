В Ужгороде мужчина бросил с балкона многоэтажки гранату: один из прохожих получил контузию

В Ужгороде 22 сентября мужчина бросил с балкона 3-го этажа многоэтажки на зеленую зону на улице Заньковецкой, по предварительной информации взрывотехников, гранату. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Закарпатской области, пишет УНН.

Сегодня в 17.21 по улице Заньковецкой в Ужгороде прогремел взрыв. По результатам проведенных первоочередных мероприятий было установлено, что 24-летний злоумышленник бросил гранату с балкона 3-го этажа. В результате взрыва один из прохожих получил контузию, - говорится в сообщении.

Детали

Сотрудники полиции оперативно разыскали и задержали фигуранта, который успел скрыться с места происшествия. Он находится в состоянии алкогольного опьянения.

В соответствии со статьей 208 УПК Украины мужчина будет помещен в изолятор временного содержания. Следователи Ужгородского районного управления полиции квалифицировали событие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с боеприпасами) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Соответствующие сведения уже внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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