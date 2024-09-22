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В Ужгороді чоловік кинув з балкону багатоповерхівки гранату: один із перехожих отримав контузію

В Ужгороді чоловік кинув з балкону багатоповерхівки гранату: один із перехожих отримав контузію

Київ • УНН

 • 33253 перегляди

В Ужгороді 24-річний чоловік кинув гранату з балкона 3-го поверху, внаслідок чого один перехожий отримав контузію. Поліція затримала зловмисника, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.

В Ужгороді 22 вересня чоловік кинув з балкона 3-го поверху багатоповерхівки на зелену зону на вулиці Заньковецької, за попередньою інформацією вибухотехніків, гранату. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Закарпатської області, пише УНН.

Сьогодні о 17.21 по вулиці Заньковецької в Ужгороді пролунав вибух. За результатами проведених першочергових заходів було встановлено, що 24-річний зловмисник кинув гранату з балкону 3-го поверху. Внаслідок вибуху один із перехожих отримав контузію,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Співробітники поліції оперативно розшукали та затримали фігуранта, який встиг втекти з місця події. Він перебуває у стані алкогольного спʼяніння.

Відповідно до статті 208 КПК України чоловіка буде поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі Ужгородського районного управління поліції кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження з боєприпасами) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Відповідні відомості вже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На Київщині чоловік влаштував стрілянину з автомата у магазині: поранено двох людей 22.09.24, 18:13 • 20977 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
zakarpatska-oblastЗакарпатська область
ukrainaУкраїна
uzhhorodУжгород

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