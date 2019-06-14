В правительстве прокомментировали обыски в Харькове из-за сноса памятника Жукову

"Проводя обыски у общественных активистов по делу сноса бюста Жукова в Харькове, полиция просто становится на сторону реваншистов, а не Закона. Ибо полиция не может не знать, что памятник Жукову подпадает под действие Закона о декоммунизации и давно должен был быть демонтирован", - отметил Кириленко.

Напомним, в ночь на 14 июня активист Валентин Быстриченко сообщил, что полиция проводит обыски у двух харьковских активистов. По словам Быстриченко, визиты правоохранителей касаются сноса памятника маршалу Жукову в Харькове.

Ранее в Харькове повалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову. После этого полиция открыла два производства.

Проводя обыски в общественных активистов по делу сноса бюста Жукова в Харькове, полиция просто становится на сторону реваншистов, а не закона. Потому полиция не может не знать, что памятник Жукову подпадает под действие Закона о декоммунизации и давно должен был быть демонтирован