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В правительстве прокомментировали обыски в Харькове из-за сноса памятника Жукову

Киев • УНН

 • 14327 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко отреагировал на обыски у активистов в Харькове из-за сноса памятника советскому маршалу Георгию Жукову, указав, что полиция становится на сторону реваншистов, а не Закона. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

В правительстве прокомментировали обыски в Харькове из-за сноса памятника Жукову

"Проводя обыски у общественных активистов по делу сноса бюста Жукова в Харькове, полиция просто становится на сторону реваншистов, а не Закона. Ибо полиция не может не знать, что памятник Жукову подпадает под действие Закона о декоммунизации и давно должен был быть демонтирован", - отметил Кириленко.

Напомним, в ночь на 14 июня активист Валентин Быстриченко сообщил, что полиция проводит обыски у двух харьковских активистов. По словам Быстриченко, визиты правоохранителей касаются сноса памятника маршалу Жукову в Харькове.

Ранее в Харькове повалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову. После этого полиция открыла два производства.

Проводя обыски в общественных активистов по делу сноса бюста Жукова в Харькове, полиция просто становится на сторону реваншистов, а не закона. Потому полиция не может не знать, что памятник Жукову подпадает под действие Закона о декоммунизации и давно должен был быть демонтирован

- Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 14 июня 2019

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