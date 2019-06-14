В уряді прокоментували обшуки у Харкові через знесення пам'ятника Жукову
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко відреагував на обшуки в активістів у Харкові через знесення пам'ятника радянському маршалу Георгію Жукову, вказавши, що поліція стає на бік реваншистів, а не Закону. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Проводячи обшуки у громадських активістів у справі знесення бюста Жукова у Харкові, поліція просто стає на бік реваншистів, а не Закону. Бо поліція не може не знати, що пам'ятник Жукову підпадає під дію Закону про декомунізацію і давно мав бути демонтований", - зазначив Кириленко.
Нагадаємо, у ніч на 14 червня активіст Валентин Бистриченко повідомив, що поліція проводить обшуки в двох харківських активістів. За словами Бистриченка, візити правоохоронців стосуються знесення пам’ятника маршалу Жукову в Харкові.
Раніше у Харкові повалили пам’ятник радянському маршалу Георгію Жукову. Після цього поліція відкрила два провадження.
Проводячи обшуки у громадських активістів у справі знесення бюста Жукова у Харкові, поліція просто стає на бік реваншистів, а не Закону. Бо поліція не може не знати, що пам'ятник Жукову підпадає під дію Закону про декомунізацію і давно мав бути демонтований— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 14 червня 2019 р.