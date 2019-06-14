В уряді прокоментували обшуки у Харкові через знесення пам'ятника Жукову

КИЇВ. 14 червня. УНН. Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко відреагував на обшуки в активістів у Харкові через знесення пам'ятника радянському маршалу Георгію Жукову, вказавши, що поліція стає на бік реваншистів, а не Закону. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.