Поліція проводить обшуки активістів в Харкові через знесення пам’ятника Жукову

Він оприлюднив кілька відео-трансляцій з квартир двох людей, В’ячеслава Дуди та Максима Зінченка, на яких видно працівників поліції.

За словами Бистриченка, візити правоохоронців стосуються знесення пам’ятника маршалу Жукову в Харкові.

"Сьогодні в нас якісь системні й масові обшуки у проукраїнських активістів у місті Харкові. Першим був Дуда В’ячеслав, другим – Зінченко Максим. Їх, виходить, обшукують з приводу знесення пам’ятника Жуукову. І ми намагаємося зрозуміти, чому це відбувається", – заявив Бистриченко.

На попередній трансляції Бистриченко зазначив, що Дуді стало погано, йому викликали "швидку".

Один із представників правоохоронців, який представився слідчим, але не назвав свого прізвища, сказав Бистриченкові під час прямої трансляції, що візит поліцейських має на меті обшуки у зв’язку з поваленням пам’ятника.

При цьому, за словами активіста, один із чоловіків – Максим Зінченко – не був присутній на місці подій в день, коли знесли пам’ятник Жукову.

Нагадаємо, слідчі харківської поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій у Немишлянському районі, коли під час пікетування з’їзду політичної партії група громадян знесла пам’ятник Жукову та розпилила сльозогінний газ у натовп.

До поліції інформація про пошкодження пам’ятника Жукову на проспекті Петра Григоренка надійшла 2 червня о 13:40.

“На даний час слідчими Немишлянського відділу поліції відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 5 років позбавлення волі”, — йдеться в повідомленні.

Також, під час заходів група невідомих розпилила сльозогінний газ. Троє співробітників поліції, які несли службу та забезпечували правопорядок біля пам’ятника, отримали хімічний опік очей та були доставлені до лікарні.

На даний час працівники поліції з’ясовують усі обставини та встановлюють осіб, причетних до скоєння злочинів.

Нагадаємо, у Харкові активісти повалили пам’ятник радянському маршалу Георгію Жукову.