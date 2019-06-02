У Харкові знесли пам’ятник радянському маршалу Жукову
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. У Харкові активісти повалили пам’ятник радянському маршалу Георгію Жукову, повідомляє УНН.
Так, активісти повалили пам’ятник Жукову. Силовики намагалися зупинити їх, проте ті за допомогою драбини та мотузки повалили постамент. На місці бюсту встановили український прапор. Сам бюст розбивають на частини та намагаються збити букви з постаменту.
Додамо, що сьогодні очікується з'їзд "партії мерів", яку підтримали мер Харкова Геннадій Кернес і мер Одеси Геннадій Труханов. Через це біля Палацу спорту у Харкові почався пікет проти цього з'їзду.
Нагадаємо, у Харківській області демонтували пам'ятник молодому Леніну.
Як повідомляв УНН, у Чернігівській області, у селі Нові Боровичі, учасники ВГО "Сокіл" знесли бюст генерала Миколи Ватутіна.