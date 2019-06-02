В Харькове снесли памятник советскому маршалу Жукову
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В Харькове активисты повалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову, сообщает УНН.
Так, активисты повалили памятник Жукову. Силовики пытались остановить их, но те с помощью лестницы и веревки повалили постамент. На месте бюста установили украинский флаг. Сам бюст разбивают на части и пытаются сбить буквы с постамента.
Добавим, что сегодня ожидается съезд "партии мэров", которую поддержали мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов. Из-за этого возле Дворца спорта в Харькове начался пикет против этого съезда.
Напомним, в Харьковской области демонтировали памятник молодому Ленину.
Как сообщал УНН, в Черниговской области, в селе Новые Боровичи, участники ВОО "Сокол" снесли бюст генерала Николая Ватутина.