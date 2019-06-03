На Харківщині відкрито кримінальні провадження через знесення пам’ятника Жукову
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Слідчі харківської поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій у Немишлянському районі, коли під час пікетування з’їзду політичної партії група громадян знесла пам’ятник Жукову та розпилила сльозогінний газ у натовп. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.
До поліції інформація про пошкодження пам’ятника Жукову на проспекті Петра Григоренка надійшла 2 червня о 13:40.
“На даний час слідчими Немишлянського відділу поліції відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 5 років позбавлення волі”, — йдеться в повідомленні.
Також, під час заходів група невідомих розпилила сльозогінний газ. Троє співробітників поліції, які несли службу та забезпечували правопорядок біля пам’ятника, отримали хімічний опік очей та були доставлені до лікарні.
На даний час працівники поліції з’ясовують усі обставини та встановлюють осіб, причетних до скоєння злочинів.
Нагадаємо, у Харкові активісти повалили пам’ятник радянському маршалу Георгію Жукову.