На Харківщині відкрито кримінальні провадження через знесення пам’ятника Жукову

КИЇВ. 3 червня. УНН. Слідчі харківської поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій у Немишлянському районі, коли під час пікетування з’їзду політичної партії група громадян знесла пам’ятник Жукову та розпилила сльозогінний газ у натовп. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.