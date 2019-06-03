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В Харьковской области открыты уголовные производства из-за сноса памятника Жукову

В Харьковской области открыты уголовные производства из-за сноса памятника Жукову

Киев  •  УНН

 • 10679 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Следователи харьковской полиции открыли два уголовных производства по факту событий в Немышлянском районе, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник Жукову и распылила слезоточивый газ в толпу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

В полицию информация о повреждении памятника Жукову на проспекте Петра Григоренко поступила 2 июня в 13:40.

"В настоящее время следователями Немышлянского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Также, во время мероприятий группа неизвестных распылила слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу.

В настоящее время работники полиции выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений.

Напомним, в Харькове активисты повалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

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