В Уругвае горело посольство рф: стала известна причина

В здании российского посольства в столице Уругвая Монтевидео в субботу произошел пожар. Вероятная причина – это неисправность кондиционера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на EL PAIS.

Детали

В эту субботу по меньшей мере две пожарные бригады прибыли в посольство россии, расположенное в районе Поситос в Монтевидео, после получения звонков о густом столбе дыма, поднимающемся из одной из комнат.

Пожар, который, вероятно, начался из-за неисправности кондиционера, потушили пожарные, находившиеся на месте происшествия. Чтобы действовать, пожарным пришлось использовать электрические пилы, чтобы снять решетку, которая блокировала доступ к воздуховоду, через который выходил дым - говорится в сообщении.

Снаружи, перед посольством, для помощи должностным лицам, находившимся внутри, была выставлена пожарная машина.

Для того чтобы предотвратить повторный инцидент, сотрудники пожарной охраны провели проверку посольства рф, одновременно продолжая работы по естественной вентиляции помещения, в котором накопилось много дыма.

Дополнение

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