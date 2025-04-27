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В Уругваї горіло посольство рф: стала відома причина

Київ • УНН

 • 1268 перегляди

В суботу в будівлі посольства росії в Монтевідео сталась пожежа. Ймовірна причина – несправність кондиціонера, пожежу ліквідували.

В Уругваї горіло посольство рф: стала відома причина

У будівлі російського посольства в столиці Уругваю Монтевідео в суботу сталася пожежа. Ймовірна причина – це несправність кондиціонера. Про це УНН повідомляє з посиланням на EL PAIS.

Деталі

Цієї суботи щонайменше дві пожежні бригади прибули до посольства росії, розташованого в районі Посітос в Монтевідео, після отримання дзвінків про густий стовп диму, що піднімається з однієї з кімнат.

Пожежу, яка, ймовірно, почалася через несправність кондиціонера, загасили пожежники, що перебували на місці події. Щоб діяти, пожежникам довелося використати електричні пилки, щоб зняти решітку, яка блокувала доступ до повітропроводу, через який виходив дим

 - йдеться в повідомленні.

Ззовні, перед посольством, для допомоги посадовцям, що перебували всередині, була виставлена пожежна машина.

Для того, щоб запобігти повторному інциденту, співробітники пожежної охорони провели перевірку посольства рф, водночас продовжуючи роботи з природної вентиляції приміщення, в якому накопичилося багато диму.

Доповнення

У володимирській області під кіржачем майже повністю згорів 51-й арсенал ГРАУ. Там зберігалися ракети, боєприпаси до "Градів","Смерчів", "Ураганів".

У російському "москва сіті" сталася сильна пожежа: очевидці повідомили про вибух23.04.25, 16:39 • 6246 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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