В Уругваї горіло посольство рф: стала відома причина
Київ • УНН
В суботу в будівлі посольства росії в Монтевідео сталась пожежа. Ймовірна причина – несправність кондиціонера, пожежу ліквідували.
У будівлі російського посольства в столиці Уругваю Монтевідео в суботу сталася пожежа. Ймовірна причина – це несправність кондиціонера. Про це УНН повідомляє з посиланням на EL PAIS.
Деталі
Цієї суботи щонайменше дві пожежні бригади прибули до посольства росії, розташованого в районі Посітос в Монтевідео, після отримання дзвінків про густий стовп диму, що піднімається з однієї з кімнат.
Пожежу, яка, ймовірно, почалася через несправність кондиціонера, загасили пожежники, що перебували на місці події. Щоб діяти, пожежникам довелося використати електричні пилки, щоб зняти решітку, яка блокувала доступ до повітропроводу, через який виходив дим
Ззовні, перед посольством, для допомоги посадовцям, що перебували всередині, була виставлена пожежна машина.
Для того, щоб запобігти повторному інциденту, співробітники пожежної охорони провели перевірку посольства рф, водночас продовжуючи роботи з природної вентиляції приміщення, в якому накопичилося багато диму.
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