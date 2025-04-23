У російському "москва сіті" сталася сильна пожежа: очевидці повідомили про вибух

У діловому районі російської столиці москва-сіті сталася сильна пожежа внаслідок загоряння автомобіля. росЗМІ повідомляють, що перед цим було чутно вибух, пише УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, у "москва сіті" спалахнули будматеріали біля "Експоцентру". Офіційних коментарів наразі немає.

Пізніше було уточнено, що пожежа в ТЦ "Афімолл" у москві, на підземній парковці якого вибухнув автомобіль. Очевидці повідомляли про густий чорний дим. Пожежі надали підвищений рівень, пожежники намагаються впоратися з полум'ям.

Водії решти авто, які також стояли на паркінгу, швидко вивезли їх на вулицю.

Згодом також росЗМІ повідомили, що причиною гучних вибухів на парковці "Москва-сіті" стали три балони з пальним. Вони вибухнули через сильний тиск.

Доповнення

У курську горів підшипниковий завод АПЗ-20. Площа пожежі сягнула 17 тисяч квадратних метрів. Над гасінням пожежі працювали до 100 співробітників і 30 одиниць техніки.

В іркутській області рф розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який здатен нести ракети Х-22. Екіпажу вдалося катапультуватися, проте один льотчик загинув.