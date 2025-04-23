В российском "москва сити" произошел сильный пожар: очевидцы сообщили о взрыве

$41.520.14
47.710.05
ukenru
Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф
14:18 • 778 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

Эксклюзив
13:00 • 12214 просмотра

Похороны на военном мемориальном кладбище: когда будет график и на каком этапе строительство

Эксклюзив
12:40 • 26795 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"

Эксклюзив
12:29 • 19735 просмотра

Землетрясение в Стамбуле: в МИД говорят, что украинцы в консульство не обращались

Эксклюзив
11:49 • 23364 просмотра

Украина усилит защиту адвокатов: подписание Конвенции Совета Европы ожидается в мае - глава подкомитета ВР

Эксклюзив
11:37 • 24797 просмотра

Боится потерять контроль: юрист объяснил, почему глава АРМА Дума блокирует реформу агентства

Эксклюзив
08:41 • 32063 просмотра

Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности

23 апреля, 07:58 • 43018 просмотра

Цена на газ для украинцев останется неизменной еще год - Нафтогаз

22 апреля, 18:22 • 65361 просмотра

США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский

22 апреля, 17:32 • 92452 просмотра

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом в Ватикане

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Погода
+26°
1.8м/с
19%
748 мм
Популярные новости

За сутки ВСУ уничтожили 1210 военных и десятки единиц техники

23 апреля, 04:31 • 65631 просмотра

"Когда энергия — это безопасность". Как украинская компания RSE создает автономную энергетику во время войны

23 апреля, 06:22 • 55247 просмотра

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

23 апреля, 06:48 • 50205 просмотра

российская атака дроном по автобусу в Марганце: 9 погибших и 32 пострадавших, начато расследование

08:25 • 12056 просмотра

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

11:46 • 25840 просмотра
публикации

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

14:18 • 780 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

13:44 • 7310 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив

12:40 • 26795 просмотра

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

11:46 • 25967 просмотра

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

23 апреля, 06:48 • 50338 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубио

Йонас Гар Стёре

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Киев

Запорожье

Реклама
УНН Lite

Новое фото принца Луи опубликовали в честь его 7-летия

13:53 • 1730 просмотра

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 31380 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

22 апреля, 15:42 • 31094 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 61051 просмотра

"Спасли $65 000" остатков гонорара: Себастьян Стэн признался в проблемах с работой перед ролью в Marvel

22 апреля, 09:58 • 51446 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

ТикТок

ЧатГПТ

Financial Times

MIM-104 Patriot

В российском "москва сити" произошел сильный пожар: очевидцы сообщили о взрыве

Киев • УНН

 • 2480 просмотра

В деловом районе москвы произошел сильный пожар. По предварительным данным, на подземной парковке ТЦ "Афимолл" взорвался автомобиль, что повлекло возгорание стройматериалов.

В российском "москва сити" произошел сильный пожар: очевидцы сообщили о взрыве

В деловом районе российской столицы москва-сити произошел сильный пожар в результате возгорания автомобиля. росСМИ сообщают, что перед этим был слышен взрыв, пишет УНН.

Детали

По предварительной информации, в "москва сити" вспыхнули стройматериалы возле "Экспоцентра". Официальных комментариев пока нет.

Позже было уточнено, что пожар в ТЦ "Афимолл" в москве, на подземной парковке которого взорвался автомобиль. Очевидцы сообщали о густом черном дыме. Пожару присвоен повышенный уровень, пожарные пытаются справиться с пламенем.

Водители остальных авто, которые также стояли на паркинге, быстро вывезли их на улицу.

Впоследствии также росСМИ сообщили, что причиной громких взрывов на парковке "Москва-сити" стали три баллона с горючим. Они взорвались из-за сильного давления.

Дополнение

В курске горел подшипниковый завод АПЗ-20. Площадь пожара достигла 17 тысяч квадратных метров. Над тушением пожара работали до 100 сотрудников и 30 единиц техники.

В иркутской области рф разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который способен нести ракеты Х-22. Экипажу удалось катапультироваться, однако один летчик погиб.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Криминал и ЧПНовости Мира
Brent
$67.30
Bitcoin
$93,011.80
S&P 500
$5,452.46
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.29
Золото
$3,287.39
Ethereum
$1,786.11