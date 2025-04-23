В деловом районе российской столицы москва-сити произошел сильный пожар в результате возгорания автомобиля. росСМИ сообщают, что перед этим был слышен взрыв, пишет УНН.

Детали

По предварительной информации, в "москва сити" вспыхнули стройматериалы возле "Экспоцентра". Официальных комментариев пока нет.

Позже было уточнено, что пожар в ТЦ "Афимолл" в москве, на подземной парковке которого взорвался автомобиль. Очевидцы сообщали о густом черном дыме. Пожару присвоен повышенный уровень, пожарные пытаются справиться с пламенем.

Водители остальных авто, которые также стояли на паркинге, быстро вывезли их на улицу.

Впоследствии также росСМИ сообщили, что причиной громких взрывов на парковке "Москва-сити" стали три баллона с горючим. Они взорвались из-за сильного давления.

Дополнение

В курске горел подшипниковый завод АПЗ-20. Площадь пожара достигла 17 тысяч квадратных метров. Над тушением пожара работали до 100 сотрудников и 30 единиц техники.

В иркутской области рф разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который способен нести ракеты Х-22. Экипажу удалось катапультироваться, однако один летчик погиб.