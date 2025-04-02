У росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, загинув один льотчик - росЗМІ

В Іркутській області рф розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який здатен нести ракети Х-22. Екіпажу вдалося катапультуватися, проте один льотчик загинув. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють росЗМІ з посиланням на міноборони рф, стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 зазнав аварії в іркутській області, екіпаж катапультувався, льотчик загинув.

Повідомляється, що причиною аварії, попередньо, стала технічна несправність. Літак впав у безлюдній місцевості, після цього на землі почалася пожежа. У найближчих населених пунктах немає електрики.

Літак Ту-22М3, що виконував плановий політ, зазнав аварії сьогодні вночі недалеко від населеного пункту Буреть Усольського району. Руйнувань житлових будівель і жертв серед цивільного населення немає. Екіпаж літака з 4 осіб катапультувався. Унаслідок приземлення, за доповіддю командира екіпажу, один льотчик загинув. Пошуково-рятувальна бригада, яка прибула на місце, евакуює екіпаж на місце дислокації. На місці працюють служби МНС. Причина аварії - технічна несправність - додав губернатор іркутської області ігор кобзєв.

Доповнення

Ту-22М (за класифікацією НАТО - Backfire) - надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила.

У новій модифікації літака, що отримала назву Ту-22М3, що був побудований у 1974 році, були встановлені більш потужні і економічні двигуни НК-25 з електронною системою управління ЕСУД-25. Літак може нести на собі ракети Х-22, якою, зокрема росіяни вдарили по будинку у Дніпрі в січні 2023 року.

За даними OSINT-дослідників, росіяни втратили мінімум 3 таких літаки з початку повномасштабного вторгнення і ще один був пошкоджений на землі внаслідок обстрілу.

Нагадаємо

У квітні 2024 року внаслідок операції ГУР у взаємодії з Повітряними силами знищено бомбардувальник Ту-22МЗ, який запускав ракети по Україні. Ворожий літак вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський А-50.