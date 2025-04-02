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В россии разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3, погиб один летчик - росСМИ

Киев • УНН

 • 22052 просмотра

В Иркутской области потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-22М3, способный нести ракеты Х-22. Один летчик погиб, вероятной причиной аварии стала техническая неисправность.

В россии разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3, погиб один летчик - росСМИ

В Иркутской области рф разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который способен нести ракеты Х-22. Экипажу удалось катапультироваться, однако один летчик погиб. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Как сообщают росСМИ со ссылкой на минобороны рф, стратегический бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, экипаж катапультировался, летчик погиб.

Сообщается, что причиной аварии, предварительно, стала техническая неисправность. Самолет упал в безлюдной местности, после этого на земле начался пожар. В ближайших населенных пунктах нет электричества.

Самолет Ту-22М3, выполнявший плановый полет, потерпел крушение сегодня ночью недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района. Разрушений жилых зданий и жертв среди гражданского населения нет. Экипаж самолета из 4 человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб. Поисково-спасательная бригада, прибывшая на место, эвакуирует экипаж на место дислокации. На месте работают службы МЧС. Причина аварии - техническая неисправность 

- добавил губернатор Иркутской области игорь кобзев.

Дополнение

Ту-22М (по классификации НАТО - Backfire) - сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла.

В новой модификации самолета, получившей название Ту-22М3, построенного в 1974 году, были установлены более мощные и экономичные двигатели НК-25 с электронной системой управления ЕСУД-25. Самолет может нести на себе ракеты Х-22, которой, в частности, россияне ударили по дому в Днепре в январе 2023 года.

По данным OSINT-исследователей, россияне потеряли минимум 3 таких самолета с начала полномасштабного вторжения и еще один был поврежден на земле в результате обстрела.

Напомним

В апреле 2024 года в результате операции ГУР во взаимодействии с Воздушными силами уничтожен бомбардировщик Ту-22МЗ, запускавший ракеты по Украине. Вражеский самолет удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский А-50.

Павел Башинский

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