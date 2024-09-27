В Умань прибыло 5 тысяч хасидов на празднование Рош ха-Шана: в городе усиливают меры безопасности
Киев • УНН
Около 5 тысяч паломников-хасидов уже прибыли в Умань для празднования иудейского нового года Рош ха-Шана. В городе усилены меры безопасности, установлен особый режим въезда и выезда.
По состоянию на 27 сентября, в Умань уже прибыло около 5 тысяч паломников, которые примут участие в праздновании Рош ха-Шана - иудейского нового года. В городе уже усилены меры безопасности. Об этом заявили в Государственной миграционной службе Украины, передает УНН.
Детали
В ведомстве объясняют, что в Черкасскую область на этой неделе массово прибывают паломники-хасиды для празднования со 2 по 4 октября в городе Умань Рош ха-Шана - иудейского нового года.
В связи с этим с 3 сентября в городе Умань заработал особый режим въезда и выезда из города.
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Установлен передвижной ситуационный центр, который технически оснащен для контроля и безопасности на улицах во время празднований, в усиленном режиме работают патрульная полиция и другие правоохранительные ведомства.
В Умань также прибыли полицейские Израиля. Вместе с украинскими коллегами они несут службу в местах проживания и паломничества хасидов.
В настоящее время в Умань уже приехало около 5 тысяч паломников
Напомним,
В Умани Черкасской области заработал особый режим въезда и передвижения по городу из-за прибытия паломников-хасидов на Рош ха-Шана.