В Умань прибыло 5 тысяч хасидов на празднование Рош ха-Шана: в городе усиливают меры безопасности

По состоянию на 27 сентября, в Умань уже прибыло около 5 тысяч паломников, которые примут участие в праздновании Рош ха-Шана - иудейского нового года. В городе уже усилены меры безопасности. Об этом заявили в Государственной миграционной службе Украины, передает УНН.

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В ведомстве объясняют, что в Черкасскую область на этой неделе массово прибывают паломники-хасиды для празднования со 2 по 4 октября в городе Умань Рош ха-Шана - иудейского нового года.

В связи с этим с 3 сентября в городе Умань заработал особый режим въезда и выезда из города.

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Установлен передвижной ситуационный центр, который технически оснащен для контроля и безопасности на улицах во время празднований, в усиленном режиме работают патрульная полиция и другие правоохранительные ведомства.

В Умань также прибыли полицейские Израиля. Вместе с украинскими коллегами они несут службу в местах проживания и паломничества хасидов.

В настоящее время в Умань уже приехало около 5 тысяч паломников - подытоживают в Госмиграционной службе.

Напомним,

В Умани Черкасской области заработал особый режим въезда и передвижения по городу из-за прибытия паломников-хасидов на Рош ха-Шана.