До Умані прибуло 5 тисяч хасидів на святкування Рош га-Шана: у місті посилюють заходи безпеки
Київ • УНН
Близько 5 тисяч паломників-хасидів вже прибули до Умані для святкування юдейського нового року Рош га-Шана. У місті посилено заходи безпеки, встановлено особливий режим в'їзду та виїзду.
Станом на 27 вересня, до Умані вже прибуло близько 5 тисяч прочан, які візьмуть участь у святкування Рош га-Шана — юдейського нового року. У місті вже посилено заходи безпеки. Про це заявили в Державній міграційній службі України, передає УНН.
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У відомстві пояснюють, що до Черкащини цього тижня масово прибувають паломники-хасиди для святкування з 2 по 4 жовтня в місті Умань Рош га-Шана — юдейського нового року.
У зв'язку з цим з 3 вересня у місті Умань запрацював особливий режим в’їзду та виїзду з міста.
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Встановлено пересувний ситуаційний центр, який технічно оснащений задля контролю й безпеки на вулицях під час святкувань, у посиленому режимі працюють патрульна поліція та інші правоохоронні відомства.
До Умані також прибули поліцейські Ізраїлю. Разом з українськими колегами вони несуть службу в місцях проживання та паломництва хасидів.
На даний час до Умані вже приїхало близько 5 тисяч прочан
Нагадаємо
В Умані Черкаської області запрацював особливий режим в'їзду та пересування містом через прибуття паломників-хасидів на Рош га-Шана.