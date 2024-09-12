МЗС України закликає хасидів утриматися від паломництва до Умані на Рош га-Шана через війну

Міністерство закордонних справ України закликає хасидів утриматися від паломництва до Умані на Рош га-Шана через військову агресію росії. У разі приїзду паломники мають враховувати обмеження воєнного стану та можливі ускладнення перебування. Відповідну заяву про безпекові застереження розмістило у четвер посольство України в Ізраїлі, пише УНН.

Триваюча повномасштабна військова агресія росії проти України створює реальні загрози життю і безпеці людей, унеможливлюючи гарантування безпеки іноземних громадян на території України. З огляду на це, Міністерство закордонних справ України закликає прочан-хасидів утриматися від цьогорічного паломництва до міста Умань в рамках святкування Рош га-Шана - ідеться у заяві у Facebook посольства.

Як зазначається у заяві, "у разі ухвалення рішення про відвідання Умані всупереч зазначеним застереженням, слід зважати на те, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, що передбачає низку додаткових регулювань, у тому числі обмеження свободи пересування, введення комендантської години, здійснення посилених патрулювань, заборону проведення масових заходів та зібрань, а також застосування примусових заходів стосовно осіб, які не дотримуватимуться встановлених обмежень".

Також у посольстві перечислили "інші обставини, які можуть ускладнювати перебування паломників в Україні і які варто враховувати при плануванні поїздок":

відсутність достатньої кількості приміщень цивільного захисту для укриття паломників у місцях їхнього масового перебування в місті Умань;

перевантаженість наземного транспортного сполучення з Україною та можливі значні затримки руху залізничного транспорту через масовані обстріли об’єктів транспортної інфраструктури;

відсутність достатньої кількості медичного персоналу та медичних закладів у місті Умань для забезпечення медичного обслуговування паломників;

можливість запровадження додаткового регулювання в’їзду (онлайн-реєстрація) та перебування прочан-хасидів в Україні.

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