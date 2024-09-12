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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МИД Украины призывает хасидов воздержаться от паломничества в Умань на Рош ха-Шана из-за войны

МИД Украины призывает хасидов воздержаться от паломничества в Умань на Рош ха-Шана из-за войны

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 12:54  •  1082 просмотра

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МИД Украины призывает хасидов воздержаться от паломничества в Умань на Рош ха-Шана из-за военной агрессии России. В случае приезда паломники должны учитывать ограничения военного положения и возможные осложнения пребывания.

Министерство иностранных дел Украины призывает хасидов воздержаться от паломничества в Умань на Рош ха-Шана из-за военной агрессии россии. В случае приезда паломники должны учитывать ограничения военного положения и возможные осложнения пребывания. Соответствующее заявление о безопасности предостережения разместило в четверг посольство Украины в Израиле, пишет УНН.

Продолжающаяся полномасштабная военная агрессия россии против Украины создает реальные угрозы жизни и безопасности людей, делая невозможным обеспечение безопасности иностранных граждан на территории Украины. Учитывая это, Министерство иностранных дел Украины призывает паломников-хасидов воздержаться от нынешнего паломничества в город Умань в рамках празднования Рош ха-Шана

- говорится в заявлении в Facebook посольства.

Как отмечается в заявлении, "в случае принятия решения о посещении Умани вопреки указанным предостережениям, следует учитывать, что в Украине действует правовой режим военного положения, предусматривающий ряд дополнительных регулировок, в том числе ограничение свободы передвижения, введение комендантского часа, осуществление усиленных патрулирований, запрет проведения массовых мероприятий и собраний, а также применение принудительных мер в отношении лиц, которые не будут придерживаться установленных ограничений".

Также в посольстве перечислили "другие обстоятельства, которые могут усложнять пребывание паломников в Украине и которые следует учитывать при планировании поездок":

  • отсутствие достаточного количества помещений гражданской защиты для укрытия паломников в местах их массового пребывания в городе Умань; 
  • перегруженность наземного транспортного сообщения с Украиной и возможные значительные задержки движения железнодорожного транспорта из-за массированных обстрелов объектов транспортной инфраструктуры; 
  • отсутствие достаточного количества медицинского персонала и медицинских учреждений в городе Умань для обеспечения медицинского обслуживания паломников; 
  • возможность введения дополнительного регулирования въезда (онлайн-регистрация) и пребывания паломников-хасидов в Украине.

Додаткові блокпости, дорожні знаки та оперативний штаб: Черкащина готується до паломництва хасидів10 сентября 2024, 16:16 • 18481 просмотр

Юлия Шрамко

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