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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дополнительные блокпосты, дорожные знаки и оперативный штаб: Черкасская область готовится к паломничеству хасидов

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 16:16  •  2107 просмотра

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Власти Черкасской области советуют паломникам не посещать Умань на Рош ха-Шана из-за ситуации с безопасностью. Несмотря на это, город готовится к приему верующих, усиливая безопасность и разворачивая оперативный штаб.

Накануне праздника Рош ха-Шана городские власти Черкасской области советуют паломникам воздержаться от поездок в Украину, учитывая ситуацию с безопасностью. Об этом заявил глава Черкасской ОГА Игорь Табурец, передает УНН

Детали

Как и предыдущие годы войны, прежде всего рекомендуем верующим учесть ситуацию с безопасностью в нашей стране и воздержаться от посещения Умани

- заявил глава ОВА. 

Он отметил, что регулярные российские атаки и поражения гражданских объектов, провокации - это обычная украинская обыденность, а не «страшилки» для туристов. 

Несмотря на это городские власти понимают, что часть паломников все же посетит культовое для себя место. Поэтому сейчас ОВА совместно с совместно с местными властями, руководителями сектора безопасности, медицинской отрасли и коммунальщиками прорабатывает все вопросы.

Мероприятия комплексные. Конечно, моменты безопасности будут максимально усилены. О них будем информировать в дальнейшем. Акцент также на укрытиях. Дорабатываем этот момент с профильными службами - это подчеркнул на сегодняшней спецкомиссии. Оттачиваем и другие направления: от оказания медпомощи до санитарного и эпидемиологического благополучия

- резюмировал Игорь Табурец.

По его словам, на время паломничества развернем на месте оперативный штаб для координации работы. Глава ОВА подчеркнул, что приоритетом является безопасность местных жителей и приезжих.

Дополнение

Как заявили в Уманском городском совете город активно готовится к ежегодному паломничеству брацлавских хасидов.  В этом году община ожидает 30-40 тысяч паломников. На днях уже проведено совещание рабочей группы по вопросам организации и празднования Рош ха-Шана.

На территории паломничества будет организовано надлежащее санитарное состояние, обустроено 14 блокпостов, установлено 189 дополнительных дорожных знаков и другие мероприятия. Не менее важным является и уплата налогов и туристического сбора юридическими и физическими лицами, которые занимаются приемом хасидов

- прокомментировала городской голова Ирина Плетнева.

 Игорь Табурец отметил важность организации своевременной и качественной медицинской помощи; обеспечении противоэпидемической безопасности; оперативной работе укрытий.

Молдова не схвалила ізраїльським паломникам проїзд своєю територією в Україну9 сентября 2024, 17:49 • 16544 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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