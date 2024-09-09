Молдова не одобрила израильским паломникам проезд по своей территории в Украину

Израильское туристическое агентство, специализирующееся на продаже туристических путевок к могилам ведущих религиозных деятелей в украинском городе Умань, уведомило тысячи владельцев билетов, что правительство Молдовы отменило разрешения на проезд ортодоксальных евреев через аэропорт страны в Кишиневе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Haaretz.

К сожалению, слухи оказались правдой. Как только несколько дней назад нам сообщили о намерениях молдавского правительства, мы начали интенсивные усилия с правительством Молдовы, чтобы изменить их мнение. Но шансы на это невелики — сообщило туристическое агентство Netivim Tours.

Сообщается, что в то же время Netivim Tours немедленно начали искать альтернативные решения.

Если Бог даст, мы находимся на завершающей стадии организации других близлежащих аэропортов... Все, кто купил у нас билет в Netivim Tours, получат ответ и обновления в ближайшие дни — говорится в сообщении.

Десятки тысяч ортодоксальных евреев из брацлавской ветви хасидизма ежегодно приезжают в Умань, чтобы отпраздновать праздник Рош ха-Шана у могилы раннего лидера хасидизма раввина Нахмана из Брацлава.

С началом войны с Россией в феврале 2022 года рейсы в Украину были приостановлены, что означает, что брацлавские хасиды не могут летать туда напрямую.

Дополнение

15 сентября в 2023 году, в 12:00, накануне нового еврейского года Рош-га-Шана общины брацлавского хасидизма по всему миру провели молитву "Тикун аклали" за мир в Украине.