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Молдова не схвалила ізраїльським паломникам проїзд своєю територією в Україну

Київ • УНН

 • 17585 перегляди

Ізраїльське турагентство повідомило про скасування Молдовою дозволів на проїзд хасидів через аеропорт Кишинева в Умань. Агентство шукає альтернативні маршрути для паломників, які щорічно відвідують могилу рабина Нахмана.

Ізраїльська туристична агенція, що спеціалізується на продажі туристичних путівок до могил провідних релігійних діячів в українському місті Умань, повідомила тисячі власників квитків, що уряд Молдови скасував дозволи на проїзд ортодоксальних євреїв через аеропорт країни в Кишиневі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Haaretz.

На жаль, чутки виявилися правдою. Щойно кілька днів тому нам повідомили про наміри молдовського уряду, ми почали інтенсивні зусилля з урядом Молдови, щоб змінити їхню думку. Але шанси на це невеликі

 - повідомило туристичне агентство Netivim Tours.

Повідомляється, що водночас Netivim Tours негайно почали шукати альтернативні рішення.

Якщо Бог дасть, ми перебуваємо на завершальній стадії організації інших прилеглих аеропортів... Усі, хто купив у нас квиток у Netivim Tours, отримають відповідь і оновлення найближчими днями

- ідеться в повідомленні.

Десятки тисяч ортодоксальних євреїв із брацлавської гілки хасидизму щороку приїжджають до Умані, щоб відсвяткувати свято Рош га-Шана біля могили раннього лідера хасидизму рабина Нахмана з Брацлава.

З початком війни з Росією в лютому 2022 року рейси в Україну були припинені, що означає, що брацлавські хасиди не можуть літати туди напряму.

Доповнення

15 вересня 2023 року, о 12:00, напередодні нового єврейського року Рош-га-Шана громади брацлавського хасидизму в усьому світі провели молитву «Тікун аклалі» за мир в Україні.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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