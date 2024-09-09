Молдова не схвалила ізраїльським паломникам проїзд своєю територією в Україну

Ізраїльська туристична агенція, що спеціалізується на продажі туристичних путівок до могил провідних релігійних діячів в українському місті Умань, повідомила тисячі власників квитків, що уряд Молдови скасував дозволи на проїзд ортодоксальних євреїв через аеропорт країни в Кишиневі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Haaretz.

На жаль, чутки виявилися правдою. Щойно кілька днів тому нам повідомили про наміри молдовського уряду, ми почали інтенсивні зусилля з урядом Молдови, щоб змінити їхню думку. Але шанси на це невеликі