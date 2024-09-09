Молдова не схвалила ізраїльським паломникам проїзд своєю територією в Україну
Київ • УНН
Ізраїльське турагентство повідомило про скасування Молдовою дозволів на проїзд хасидів через аеропорт Кишинева в Умань. Агентство шукає альтернативні маршрути для паломників, які щорічно відвідують могилу рабина Нахмана.
Ізраїльська туристична агенція, що спеціалізується на продажі туристичних путівок до могил провідних релігійних діячів в українському місті Умань, повідомила тисячі власників квитків, що уряд Молдови скасував дозволи на проїзд ортодоксальних євреїв через аеропорт країни в Кишиневі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Haaretz.
На жаль, чутки виявилися правдою. Щойно кілька днів тому нам повідомили про наміри молдовського уряду, ми почали інтенсивні зусилля з урядом Молдови, щоб змінити їхню думку. Але шанси на це невеликі
Повідомляється, що водночас Netivim Tours негайно почали шукати альтернативні рішення.
Якщо Бог дасть, ми перебуваємо на завершальній стадії організації інших прилеглих аеропортів... Усі, хто купив у нас квиток у Netivim Tours, отримають відповідь і оновлення найближчими днями
Десятки тисяч ортодоксальних євреїв із брацлавської гілки хасидизму щороку приїжджають до Умані, щоб відсвяткувати свято Рош га-Шана біля могили раннього лідера хасидизму рабина Нахмана з Брацлава.
З початком війни з Росією в лютому 2022 року рейси в Україну були припинені, що означає, що брацлавські хасиди не можуть літати туди напряму.
Доповнення
15 вересня 2023 року, о 12:00, напередодні нового єврейського року Рош-га-Шана громади брацлавського хасидизму в усьому світі провели молитву «Тікун аклалі» за мир в Україні.