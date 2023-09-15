Хасиды в Умани и по всему миру провели особую молитву за мир в Украине

Детали

Молитва состоялась во всех общинах брацлавских хасидов, как в Умани, так и в Израиле и в других странах.

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«В этом году, как и в прошлом году, хасиды во всем мире молились за мир в Украине. Хасиды верят, что их молитва принесет мир в Украину», - пояснила исполнительный директор БФ "Историко-культурный центр города Умани” Ирина Рыбницкая.

Справка

«Тикун аклали» открыл и передал миру великий и святой праведник раби Нахман из Браслава. "Тикун аклали" состоит из 10 псалмов (16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137. 150) книги "Теилим" царя Давида, и это корень всей книги.

Молитва предназначена для любого человека: мужчины и женщины; малого и большого. Прочитанная вслух, последовательно, по возможности, не прерываясь, и в любое время суток, она помогает, как видно из названия, при любых трудностях, в любой сфере, в любой ситуации.

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