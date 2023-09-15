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Святкування Рош-га-Шана в Умані: до міста приїхали ізраїльські медики та волонтери

Святкування Рош-га-Шана в Умані: до міста приїхали ізраїльські медики та волонтери

Київ • УНН

 • 484188 перегляди

УМАНЬ-КИЇВ. 15 вересня. УНН. В Умані запрацював медичний заклад Uman emergency clinic для надання першої та невідкладної медичної допомоги паломникам хасидам під час святкування Рош га-Шана, передає кореспондент УНН.

Цитата

“До Умані приїхали 8 лікарів та 40 медичних волонтерів. У нас є два терапевта, хірург, психіатр, травматолог і три парамедики. Заклад цілодобово надає широкий спектр медичних послуг, у тому числі екстрена медична допомога. Щорічно за період святкування Рош га-Шана до закладу звертаються близько 6 тисяч паломників хасидів. Найчастіше із алергічними захворюваннями, проблемами, пов'язаними з наявністю бронхіальної астми, а також через побутовий травматизм”, - розповів медик Урій Морозовський.

Деталі

Клініка забезпечена усіма медикаментами для надання якісної медичної допомоги. Станом на сьогодні до клініки звернулося майже тисяча паломників.

Начальник Уманського міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області Лариса Качанова провела зустріч з ізраїльськими медиками щодо взаємодії та функціонування медичного закладу у відповідності до українського законодавства у частині попередження спалахів інфекційних хвороб. Качанова надала медикам інформацію щодо факторів ризику середовища життєдіяльності, вимог санітарного законодавства для закладів охорони здоров'я.

Доповнення

Станом на 08:00 15 вересня до Умані прибуло 32 тисяч 332 паломників-хасидів. За добу державний кордон в пунктах пропуску перетнули 10 тисяч 88 паломників.

ДСНС та Нацполіція роздають спеціально розроблені пам’ятки англійською мовою та на івриті з правилами пожежної безпеки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Святкування Рош-га-Шана в Умані: скільки коштують квитки до України та як паломники на них збирають

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