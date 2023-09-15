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Празднование Рош-га-Шана в Умани: в город приехали израильские медики и волонтеры

Киев • УНН

 • 484188 просмотра

УМАНЬ-КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Умани заработало медицинское учреждение Uman emergency clinic для оказания первой и неотложной медицинской помощи паломникам хасидам во время празднования Рош ха-Шана, передает корреспондент УНН.

Цитата

“В Умань приехали 8 врачей и 40 медицинских волонтеров. У нас есть два терапевта, хирург, психиатр, травматолог и три парамедика. Заведение круглосуточно предоставляет широкий спектр медицинских услуг, в том числе экстренная медицинская помощь. Ежегодно за период празднования Рош ха-Шана в учреждение обращаются около 6 тысяч паломников хасидов. Чаще всего с аллергическими заболеваниями, проблемами, связанными с наличием бронхиальной астмы, а также из-за бытового травматизма”, - рассказал медик Урий Морозовский.

Детали

Клиника обеспечена всеми медикаментами для оказания качественной медицинской помощи. По состоянию на сегодня в клинику обратилось почти тысяча паломников.

Начальник Уманского горрайонного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области Лариса Качанова провела встречу с израильскими медиками по взаимодействию и функционированию медицинского учреждения в соответствии с украинским законодательством в части предупреждения вспышек инфекционных болезней. Качанова предоставила медикам информацию о факторах риска среды жизнедеятельности, требованиях санитарного законодательства для учреждений здравоохранения.

Дополнение

По состоянию на 08:00 15 сентября в Умань прибыло 32 тысяч 332 паломников-хасидов. За сутки государственную границу в пунктах пропуска пересекли 10 тысяч 88 паломников.

ГСЧС и Нацполиция раздают специально разработанные памятки на английском языке и на иврите с правилами пожарной безопасности.

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