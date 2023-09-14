Рош га-Шана в Умані: рятувальники та правоохоронці проводять профілактичні бесіди з хасидами

Деталі

"Надзвичайники та поліцейські цілодобово працюють над безпекою прочан. Серед напрямків, які сприяють попередженню надзвичайних подій, в першу чергу, є профілактичні", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Зазначається, що співробітники ДСНС та Нацполіції у місцях масового скупчення людей щодня проводять із хасидами інформаційно-профілактичну роботу. Аби ознайомити паломників з правилами пожежної безпеки фахівці Служби порятунку роздають спеціально розроблені пам’ятки англійською мовою та на івриті.

Доповнення

Попри застереження дипломатичних служб та місцевої влади в Умань на святкування Рош га-Шана 5784 (2023), що проходить цьогоріч з 15 по 17 вересня вже прибуло 11 тисяч прочан-хасидів. Скарг від місцевих жителів не надходило, ситуація під контролем.

У місті введено особливий режим в’їзду-виїзду та пересування. Правоохоронні та рятувальні служби несуть чергування в посиленому режимі. Рятувальники розгорнули зведений загін в місці паломництва. 7 постів чергують цілодобово. Додатково залучені піші патрулі ДСНС.

Допомагати слідкувати за дотриманням порядку під час святкування Рош га-Шана українським колегам будуть правоохоронці з Ізраїлю.

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