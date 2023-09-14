Рош ха-Шана в Умани: спасатели и правоохранители проводят профилактические беседы с хасидами

Детали

"Чрезвычайники и полицейские круглосуточно работают над безопасностью паломников. Среди направлений, которые способствуют предупреждению чрезвычайных происшествий, в первую очередь, являются профилактические", - говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что сотрудники ГСЧС и Нацполиции в местах массового скопления людей ежедневно проводят с хасидами информационно-профилактическую работу. Чтобы ознакомить паломников с правилами пожарной безопасности специалисты Службы спасения раздают специально разработанные памятки на английском языке и на иврите.

Дополнение

Несмотря на предостережения дипломатических служб и местных властей в Умань на празднование Рош ха-Шана 5784 (2023), который проходит в этом году с 15 по 17 сентября уже прибыло 11 тысяч паломников-хасидов. Жалоб от местных жителей не поступало, ситуация под контролем.

В городе введен особый режим въезда-выезда и передвижения. Правоохранительные и спасательные службы несут дежурство в усиленном режиме. Спасатели развернули сводный отряд в месте паломничества. 7 постов дежурят круглосуточно. Дополнительно привлечены пешие патрули ГСЧС.

Помогать следить за соблюдением порядка во время празднования Рош ха-Шана украинским коллегам будут правоохранители из Израиля.

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