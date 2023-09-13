Рош га-Шана: правоохоронці з Ізраїлю допомагатимуть українським колегам підтримувати порядок в Умані
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. За дотриманням порядку під час святкування Рош га-Шана в Умані слідкуватимуть українські та ізраїльські правоохоронці. Про це повідомив в ефірі телемарафону перший заступник міського голови Умані Олег Ганіч, передає УНН.
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"Щороку до Умані приїжджає ізраїльська поліція, яка забезпечує порядок разом із нашою поліцією. Але основну роботу робить наша поліція. Бо з'їжджаються дуже багато правоохоронців, які забезпечують дотримання комендантської години, і з 00:00 до 04:00 на вулицях, навіть у місцях паломництва, немає жодного паломника, тому що поліція виконує старанно свою роботу. А ізраїльська поліція виконує наглядову позицію і приїжджає для того, щоб бути комунікаторами між нашою поліцією та паломниками Ізраїлю, бо вони їх краще слухаються", - заявив Ганіч.
Нагадаємо
Попри застереження дипломатичних служб та місцевої влади в Умань на святкування Рош га-Шана 5784 (2023), що проходить цьогоріч з 15 по 17 вересня вже прибуло 11 тисяч прочан-хасидів. Скарг від місцевих жителів не надходило, ситуація під контролем.
У місті введено особливий режим в’їзду-виїзду та пересування. Правоохоронні та рятувальні служби несуть чергування в посиленому режимі. Рятувальники розгорнули зведений загін в місці паломництва. 7 постів чергують цілодобово. Додатково залучені піші патрулі ДСНС.