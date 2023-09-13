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Рош ха-Шана: правоохранители из Израиля будут помогать украинским коллегам поддерживать порядок в Умани

Киев • УНН

 • 266166 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. За соблюдением порядка во время празднования Рош ха-Шана в Умани следят украинские и израильские правоохранители. Об этом сообщил в эфире телемарафона первый заместитель городского головы Умани Олег Ганич, передает УНН.

Цитата

"Каждый год в Умань приезжает израильская полиция, которая обеспечивает порядок вместе с нашей полицией. Но основную работу делает наша полиция. Потому что съезжаются очень много правоохранителей, которые обеспечивают соблюдение комендантского часа, и с 00:00 до 04:00 на улицах, даже в местах паломничества, нет ни одного паломника, потому что полиция выполняет старательно свою работу. А израильская полиция выполняет надзорную позицию и приезжает для того, чтобы быть коммуникаторами между нашей полицией и паломниками Израиля, потому что они их лучше слушаются", - заявил Ганич.

Напомним

Несмотря на предостережения дипломатических служб и местных властей в Умань на празднование Рош ха-Шана 5784 (2023), который проходит в этом году с 15 по 17 сентября уже прибыло 11 тысяч паломников-хасидов. Жалоб от местных жителей не поступало, ситуация под контролем.

В городе введен особый режим въезда-выезда и передвижения. Правоохранительные и спасательные службы несут дежурство в усиленном режиме. Спасатели развернули сводный отряд в месте паломничества. 7 постов дежурят круглосуточно. Дополнительно привлечены пешие патрули ГСЧС.

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