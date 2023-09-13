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Рош га-Шана в Умані: в місці паломництва цілодобово чергують зведені загони ДСНС

Рош га-Шана в Умані: в місці паломництва цілодобово чергують зведені загони ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Рятувальники розгорнули зведений загін в місці паломництва хасидів в Умані. 7 постів чергують цілодобово. Додатково залучені піші патрулі, пише УНН з посиланням на ДСНС.

Деталі

"З метою попередження виникнення пожеж та надзвичайних подій з 12 вересня в Умані організовано цілодобове чергування особового складу і техніки зведеного загону ДСНС", - йдеться в повідомленні служби.

Зокрема, в місцях масового скупчення паломників здійснюється цілодобове чергування 7 постів ДСНС, з яких 4 пожежно-рятувальні, 2 водолазно-рятувальні та пост моніторингу радіаційної і хімічної обстановки. Додатково залучено піші патрулі ДСНС, пересувний пункт управління та кінологічний розрахунок.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, попри застереження дипломатичних служб та місцевої влади в Умань на святкування Рош га-Шана 5784 (2023), що проходить цьогоріч з 15 по 17 вересня, станом на 11 вересня, вже прибуло понад три тисячі хасидів. У місті введено особливий режим в’їзду-виїзду та пересування. Правоохоронні та рятувальні служби несуть чергування в посиленому режимі. 

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