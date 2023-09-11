Рош га-Шана в Умані: в місто прибуло понад 3 тисячі хасидів. Введено особливий режим
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Попри застереження дипломатичних служб та місцевої влади в Умань на святкування Рош га-Шана 5784 (2023), що проходить цьогоріч з 15 по 17 вересня вже прибуло понад три тисячі хасидів. У місті введено особливий режим в’їзду-виїзду та пересування. Правоохоронні та рятувальні служби несуть чергування в посиленому режимі, передає УНН.
Деталі
Відсьогодні запрацював особливий режим в’їзду-виїзду, а також пересування містом, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Зокрема, функціонують дев’ять пропускних пунктів. Процедури контролю, як і торік. Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Залучені піші патрулі.
"Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації в місцях зібрання паломників чергуватимуть надзвичайники та спецтехніка. Також розпочнуть роботу пожежний, водолазний, хімічний та рятувальний пости. Чергування нестимуть і медики ДСНС", - йдеться в повідомленні служби.
Водночас рятувальники здійснюватимуть інформаційно-роз'яснювальну роботу серед паломників-хасидів та жителів мікрорайону.
"Попри застереження як на рівні дипломатичних служб, так і ОВА наразі маємо вже понад три тисячі паломників. Нагадую, що в мікрорайоні паломництва заборонено продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі, а також продаж і використання піротехнічних засобів, пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю", - зазначив Табурець.
Комендантська година з 00:00 до 4:00 діє для всіх.
"Черкащина – гостинна область, однак у нашій країні триває війна. Увесь комплекс заходів, що ми впроваджуємо, задля безпеки місцевих жителів і приїжджих. Прошу до цього ставитися з розумінням", - додав начальник ОВА.
Доповнення
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до громадян Ізраїлю, які планують поїздку до Умані на Рош-га-Шана з закликом не їхати до України через ракетну небезпеку.
Загалом до Умані у Черкаській області цьогоріч очікується прибуття понад 30 000 паломників-хасидів.