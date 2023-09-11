Рош ха-Шана в Умани: в город прибыло более 3 тысяч хасидов. Введен особый режим

Детали

С сегодняшнего дня заработал особый режим въезда-выезда, а также передвижения по городу, сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

В частности, функционируют девять пропускных пунктов. Процедуры контроля, как и в прошлом году. Правоохранители несут службу в усиленном режиме. Привлечены пешие патрули.

"Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в местах сбора паломников будут дежурить чрезвычайники и спецтехника. Также начнут работу пожарный, водолазный, химический и спасательный посты. Дежурство будут нести и медики ГСЧС", - говорится в сообщении службы.

В то же время спасатели будут осуществлять информационно-разъяснительную работу среди паломников-хасидов и жителей микрорайона.

"Несмотря на предостережения как на уровне дипломатических служб, так и ОВА сейчас имеем уже более трех тысяч паломников. Напоминаю, что в микрорайоне паломничества запрещена продажа алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе, а также продажа и использование пиротехнических средств, пневматического оружия и игрушек, имитирующих оружие", - отметил Табурец.

Комендантский час с 00:00 до 4:00 действует для всех.

"Черкасская – гостеприимная область, однако в нашей стране продолжается война. Весь комплекс мер, который мы внедряем, для безопасности местных жителей и приезжих. Прошу к этому относиться с пониманием", - добавил начальник ОГА.

Дополнение

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к гражданам Израиля, планирующим поездку в Умань на Рош-га-Шана с призывом не ехать в Украину из-за ракетной опасности.

В целом в Умань в Черкасской области в этом году ожидается прибытие более 30 000 паломников-хасидов.