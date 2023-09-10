"Бог не завжди захищає нас" - прем'єр-міністр Ізраїлю закликав хасидів не їхати в Умань
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до громадян Ізраїлю, які планують поїздку до Умані на Рош-га-Шана з закликом не їхати до України через ракетну небезпеку, повідомляє The Times of Israel, пише УНН.
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наголосив, що поїздка до Умані на святкування Рош-га-Шана є небезпечною, попри те, що уряд країни схвалює допомогу для таких паломників.
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"Громадяни Ізраїлю, які їдуть в Україну, повинні взяти на себе особисту відповідальність за свої поїздки, - сказав Нетаньяху на засіданні уряду.
"Бог не завжди захищає нас, ні на європейській землі, ні на українській", - наголосив Нетаньяху.
Прем'єр-міністр Ізраїлю зазначив, що він спілкувався з Володимиром Зеленським і президент України підтвердив, що в Умані немає необхідної кількості укриттів, які можуть гарантувати безпеку усім туристам в разу російських ракетних атак.
Водночас міністр у справах Єрусалиму і культурної спадщини Меїр Поруш наголосив, що його міністерство фінансує зусилля охочих відвідати Умань у святкові дні, зазначивши, що, хоча йому відомо про попередження щодо подорожей, "Ізраїль бере на себе відповідальність за своїх громадян... ті, хто вирішить подорожувати, все одно отримають допомогу від імені держави".
Уряд схвалив виділення 4 мільйонів шекелів (38,44 млн гривень) на допомогу тим, хто збирається в подорож в Україну.
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