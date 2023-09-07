Рош га-Шана в Умані: вмісто вже прибуло близко 2 тияч хасидів

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До 2 тисяч хасидів вже прибуло в Умань напередодні Рош а-Шана 5784. Про це Об’єднаній єврейській общині України повідомили у БФ «Історико-культурний центр міста Умань».

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Загалом до Умані у Черкаській області цьогоріч очікується прибуття понад 30 000 паломників-хасидів. Про це повідомляє Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

Свято Рош а-Шана 5784 (2023) проходить цьогоріч з 15 по 17 вересня, але велика кількість паломників почне прибувати вже з 10 вересня.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що з метою убезпечення місцевих жителів і приїжджих, в місті з 11 по 21 вересня буде запроваджено особливий режим в’їзду, виїзду та пересування. В районі паломництва будуть діяти заборони на продаж і використання певних груп товарів.

Ще на початку серпня Черкаська ОВА за участі заступника посла Ізраїлю в Україні пані Лірон Фінкельштейн провела засідання спецкомісії щодо відвідування паломниками Умані під час святкування Рош га-Шана. На ній начальник ОВА Ігор Табурець рекомендував паломникам максимально утриматися від відвідин Умані, враховуючи війну, регулярні масовані обстріли та можливі провокації з боку росії.