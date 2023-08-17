Понад 30 тис. паломників-хасидів хочуть приїхати до Умані на Рош га-Шана - Держетнополітики

Цитата

«Про готовність прийняти понад 30 тисяч прочан поінформували представники міської й обласної влади, силових структур, прикордонники, дипломати, митники. Першочергові питання, які наразі вирішуються — це порядок вʼїзду та реєстрації, забезпечення безпеки паломників, доброустрій мікрорайону, умови проживання, харчування паломників, створення їм гідних умов для виразу своїх релігійних почуттів», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що приїзд такої кількості прочан у воюючу країну вимагає серйозних безпекових, логістичних, медико-санітарних та інших зусиль заходів з боку державних органів.

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Зокрема, мер Умані Ірина Плетньова вказала на ті виклики – передовсім безпекові – які стоять перед організаторами прощі. Адже убезпечити укриттями від рашистських обстрілів таку кількість людей, які до того ж сконцентровані на відносно малій площі, практично неможливо.

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При цьому зазначається, що цього року для паломників-хасидів в Умані організували сайт та гарячу лінію, через яку відбувається інформування про особливості прощі, правила перебування, а також надається цілодобова підтримка.

Доповнення

Традиційно на юдейський Новий рік тисячі хасидів зі всього світу з’їжджаються до могили свого цадика Нахмана Брацлавського, який заповідав їм цю щорічну прощу. Попри наполегливі рекомендації паломникам максимально утриматися від прощі до Умані, враховуючи війну, регулярні масовані обстріли нашої країни та можливі провокації з боку росії, хасиди сприймають цю подорож як свій релігійний обов’язок, вказують у Держетнополітики.