В Умані на Рош га-Шана посилять безпеку - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Із 19 по 30 вересня в Умані на Черкащині у період святкування Рош га-Шана будуть посилені заходи безпеки, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.
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"Умань. Із 19 по 30 вересня в місті будуть посилені заходи безпеки", - зазначив Табурець у Telegram.
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Таке рішення голова ОВА пояснив "високою ймовірністю ракетних ударів і терористичної загрози внаслідок дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України". "росія може використати традиційний приїзд паломників до Умані на святкування Рош га-Шана для провокацій", - наголосив Табурець.
Тому в цей період у місті, зі слів голови ОВА, діятимуть:
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- заборона на проведення будь-яких масових заходів;
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- заборона продажу алкогольних (слабоалкогольних) напоїв і піротехнічних виробів;
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- посилення перепускного режиму та контролю за перебуванням (переміщенням) громадян;
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- заборона руху транспортних засобів і паркування на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі;
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- обмеження доступу до місць паломництва.
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"На сьогодні правоохоронні органи на постійній основі проводять контрдиверсійні та антитерористичні заходи, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом", - зауважив посадовець.
Він нагадав, що Служба безпеки України та Національна поліція України рекомендують вірянам утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош га-Шана. Ті, хто все ж наважиться здійснити паломництво, зобов’язані дотримуватися всіх вимог безпекових заходів.
Довідково
Свято Рош га-Шана, яке цього року припадає на 25-27 вересня, набуло в Україні популярності. Щороку на святкування єврейського нового року до Умані приїжджає від 30 до 50 тисяч паломників із різних країн.
Торік на святкування Рош га-Шана до міста Умань прибуло понад 29 тисяч паломників-хасидів.