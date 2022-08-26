Висока ймовірність ракетних обстрілів: СБУ та поліція радять хасидам цього року не їхати в Україну

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Служба безпеки України та Національна поліція рекомендують паломникам-хасидам утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош-ха-Шана через високу ймовірність ракетних обстрілів і дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.