Висока ймовірність ракетних обстрілів: СБУ та поліція радять хасидам цього року не їхати в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Служба безпеки України та Національна поліція рекомендують паломникам-хасидам утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош-ха-Шана через високу ймовірність ракетних обстрілів і дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.
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«СБУ та Національна поліція рекомендують паломникам-хасидам утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош-ха-Шана», - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що таке рішення прийняте спільно з правоохоронними структурами Ізраїля та іншими відповідальними органами української влади.
«Це пов’язано із високою ймовірністю ракетних обстрілів і дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України. Правоохоронці ретельно перевіряють наявну інформацію, яка стосується можливих загроз для перебування паломників у нашій державі задля своєчасного комплексного реагування», - зазначається в повідомленні.
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Зауважується, що наразі особливу увагу зосереджено на антитерористичній захищеності об’єктів паломництва і маршрутів пересування вірян. Для цього на постійній основі проводяться контрдиверсійні та антитерористичні заходи, посилено контроль за незаконним обігом зброї та небезпечних речовин, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом тощо.
Водночас, підкреслили в СБУ попри усі заходи безпеки, росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій.
«Тож з огляду на вищезазначену інформацію просимо утриматися від поїздки до України. А ті, хто все ж наважиться здійснити паломництво, мають неухильно дотримуватись вимог режимних заходів: комендантської години, реагування на сигнали повітряної тривоги, а також виконувати всі вказівки представників правоохоронних органів. Тільки так можливо мінімізувати наявні ризики для вірян у це важливе для єврейського народу свято», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомляв, що Україна не зможе прийняти цього року паломників для відзначення свята Рош га-Шана. Єдина причина цього – це розв'язана росією війна.
Раніше посольство у Державі Ізраїль повідомило, що Україна цього року не допустить паломників до Умані на Рош га-Шана через воєнні дії, які тривають у країні.