До Умані напередодні Рош га-Шана приїхали понад 300 хасидів: мер заявила, що не чекали на них

Цитата

«Приїхало десь трохи більше 300 (хасидів – ред.). Ми не чекали на них, і не зовсім чекаємо, і звертаємося тисячі разів до них, щоб вони не їхали, бо зовсім ситуація не хороша. Не варто їм їхати й наражати на небезпеку і себе, і наших мешканців», - сказала мер Умані.

Деталі

Плетньова зазначила, що не має права забороняти їм приїздити.

«Зараз підраховуємо ті завдання, які поставила перед нами Нацполіція, але це не один мільйон гривень, і на скільки нам варто зараз витрачати кошти міського бюджету – я не зовсім розумію, тим паче що це не ті навіть питання, які ми можемо оплачувати у зв’язку із 590-ю постановою», - розповіла Плетньова.

Доповнення

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомляв, що Україна не зможе прийняти цього року паломників для відзначення свята Рош га-Шана. Єдина причина цього – це розв'язана росією війна.

Раніше посольство у Державі Ізраїль повідомило, що Україна цього року не допустить паломників до Умані на Рош га-Шана через воєнні дії, які тривають у країні.

Довідково

Свято Рош га-Шана, яке цього року припадає на 25-27 вересня, набуло в Україні популярності. Щороку на святкування єврейського нового року до Умані приїжджає від 30 до 50 тисяч паломників із різних країн.

Торік на святкування Рош га-Шана до міста Умань прибуло понад 29 тисяч паломників-хасидів.