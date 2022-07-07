МЗС: єдина причина, чому Україна не зможе прийняти паломників в Умані - війна росії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Україна не зможе прийняти цього року паломників для відзначення свята Рош-а-Шана. Єдина причина цього – це розв'язана росією війна, пояснює речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, пише УНН.
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"Єдина причина - це війна росії проти нашої держави. В умовах обстрілів російськими військами цивільної інфраструктури в українських містах ми не маємо можливості ґарантувати безпеку іноземних туристів", - написав Ніколенко у Facebook.
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З його слів, ситуація зміниться після завершення війни, яку Україна наближає своєю боротьбою.
"Розраховуємо, що і інші наші партнери, зокрема Ізраїль, наближатимуть її завершення своєю рішучою підтримкою України", - підкреслив дипломат.
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Раніше сьогодні посольство у Державі Ізраїль повідомило, що Україна цього року не допустить паломників до Умані на Рош га-Шана через воєнні дії, які тривають у країні.
Додамо
Свято Рош га-Шана набуло в Україні статусу національного. Щороку на святкування єврейського нового року до Умані приїжджає від 30 до 50 тисяч паломників із різних країн.
Торік на святкування Рош га-Шана до міста Умань прибуло понад 29 тисяч паломників-хасидів.