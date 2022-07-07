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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Через війну прочани не зможуть відвідати Умань на Рош га-Шана – посольство

Через війну прочани не зможуть відвідати Умань на Рош га-Шана – посольство

Київ • УНН

 • 170556 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Україна цього року не допустить паломників до Умані на Рош га-Шана через воєнні дії, які тривають у країні. Про це йдеться у повідомленні українського посольства в Державі Ізраїль, опублікованому у Twitter, пише УНН.

Цитата

"Через побоювання за життя та благополуччя гостей України та у світлі кричущої російської війни в нашій країні, незважаючи на всі зусилля, ми не можемо гарантувати безпеку паломників і нині не дозволяємо туристам та гостям в'їзд в Україну", - цитує пресслужба звернення посла України до Ізраїлю Євгена Корнійчука для місцевих ЗМІ.

Додамо

Свято Рош га-Шана набуло в Україні статусу національного. Щороку на святкування єврейського нового року до Умані приїжджає від 30 до 50 тисяч паломників із різних країн.

Торік на святкування Рош га-Шана до міста Умань прибуло понад 29 тисяч паломників-хасидів.

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