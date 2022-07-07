Через війну прочани не зможуть відвідати Умань на Рош га-Шана – посольство

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"Через побоювання за життя та благополуччя гостей України та у світлі кричущої російської війни в нашій країні, незважаючи на всі зусилля, ми не можемо гарантувати безпеку паломників і нині не дозволяємо туристам та гостям в'їзд в Україну", - цитує пресслужба звернення посла України до Ізраїлю Євгена Корнійчука для місцевих ЗМІ.

Додамо

Свято Рош га-Шана набуло в Україні статусу національного. Щороку на святкування єврейського нового року до Умані приїжджає від 30 до 50 тисяч паломників із різних країн.

Торік на святкування Рош га-Шана до міста Умань прибуло понад 29 тисяч паломників-хасидів.