Через війну прочани не зможуть відвідати Умань на Рош га-Шана – посольство
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Україна цього року не допустить паломників до Умані на Рош га-Шана через воєнні дії, які тривають у країні. Про це йдеться у повідомленні українського посольства в Державі Ізраїль, опублікованому у Twitter, пише УНН.
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"Через побоювання за життя та благополуччя гостей України та у світлі кричущої російської війни в нашій країні, незважаючи на всі зусилля, ми не можемо гарантувати безпеку паломників і нині не дозволяємо туристам та гостям в'їзд в Україну", - цитує пресслужба звернення посла України до Ізраїлю Євгена Корнійчука для місцевих ЗМІ.
Додамо
Свято Рош га-Шана набуло в Україні статусу національного. Щороку на святкування єврейського нового року до Умані приїжджає від 30 до 50 тисяч паломників із різних країн.
Торік на святкування Рош га-Шана до міста Умань прибуло понад 29 тисяч паломників-хасидів.