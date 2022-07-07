МИД: единственная причина, почему Украина не сможет принять паломников в Умани – война россии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Украина не сможет принять в этом году паломников для празднования Рош-а-Шана. Единственная причина этого – это развязанная россией война, объясняет представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет УНН.
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"Единственная причина – это война россии против нашего государства. В условиях обстрелов российскими войсками гражданской инфраструктуры в украинских городах у нас нет возможности гарантировать безопасность иностранных туристов", - написал Николенко в Facebook.
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По его словам, ситуация изменится после завершения войны, которую Украина приближает своей борьбой.
"Рассчитываем, что и другие наши партнеры, в частности Израиль, будут приближать ее завершение своей решительной поддержкой Украины", - подчеркнул дипломат.
Ранее
Ранее сегодня посольство в Государстве Израиль сообщило, что Украина в этом году не допустит паломников в Умань на Рош га-Шана из-за продолжающихся в стране военных действий.
Добавим
Праздник Рош га-Шана приобрел в Украине статус национального. Ежегодно на празднование еврейского нового года в Умань приезжает от 30 до 50 тысяч паломников из разных стран.
В прошлом году на празднование Рош га-Шана в город Умань прибыло более 29 тысяч паломников-хасидов.