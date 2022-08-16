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В Умань накануне Рош ха-Шана приехали более 300 хасидов: мэр заявила, что не ожидали их

Киев • УНН

 • 371227 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В Умань Черкасской области, накануне праздника Рош ха-Шана, прибыло более 300 хасидов. Об этом сообщила журналисту УНН мэр города Ирина Плетнева и добавила, что их не ждали и обращались с просьбой не приезжать из-за войны.

В Умань накануне Рош ха-Шана приехали более 300 хасидов: мэр заявила, что не ожидали их

Цитата

«Приехало где-то чуть больше 300 (хасидов – ред.). Мы не ждали их, и не совсем ждем, и обращаемся тысячи раз к ним, чтобы они не ехали, потому что совсем ситуация не хорошая. Не стоит им ехать и подвергать опасности и себя, и наших жителей», - сказала мэр Умани.

Детали

Плетнева отметила, что не имеет права запрещать им приезжать.

«Сейчас подсчитываем те задачи, которые поставила перед нами Нацполиция, но это не один миллион гривен, и на сколько нам стоит сейчас тратить средства городского бюджета – я не совсем понимаю, тем более что это не те даже вопросы, которые мы можем оплачивать в связи с 590-м постановлением», - рассказала Плетнева.

Дополнение

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщал, что Украина не сможет принять в этом году паломников для празднования Рош ха-Шана. Единственная причина этого – это развязанная россией война.

Ранее посольство в Государстве Израиль сообщило, что Украина в этом году не допустит паломников в Умань на Рош ха-Шана из-за продолжающихся в стране военных действий.

Справочно

Праздник Рош ха-Шана, который в этом году приходится на 25-27 сентября, приобрел в Украине популярность. Ежегодно на празднование еврейского нового года в Умань приезжает от 30 до 50 тысяч паломников из разных стран.

В прошлом году на празднование Рош ха-Шана в город Умань прибыло более 29 тысяч паломников-хасидов.

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