Высокая вероятность ракетных обстрелов: СБУ и полиция советуют хасидам в этом году не ехать в Украину

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«СБУ и Национальная полиция рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование Рош-ха-Шана», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что такое решение принято совместно с правоохранительными структурами Израиля и другими ответственными органами украинской власти.

«Это связано с высокой вероятностью ракетных обстрелов и действий российской стороны, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и причинение вреда международному имиджу Украины. Правоохранители тщательно проверяют имеющуюся информацию, которая касается возможных угроз для пребывания паломников в нашем государстве для своевременного комплексного реагирования», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время особое внимание сосредоточено на антитеррористической защищенности объектов паломничества и маршрутов передвижения верующих. Для этого на постоянной основе проводятся контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, усилен контроль за незаконным оборотом оружия и опасных веществ, район паломничества и близлежащие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением.

В то же время, подчеркнули в СБУ, несмотря на все меры безопасности, россия может использовать приезд и массовое скопление паломников для провокаций.

«Поэтому, учитывая вышеуказанную информацию, просим воздержаться от поездки в Украину. А те, кто все же отважится осуществить паломничество, должны неукоснительно соблюдать требования режимных мер: комендантские часы, реагирование на сигналы воздушной тревоги, а также выполнять все указания представителей правоохранительных органов. Только так можно минимизировать существующие риски для верующих в этот важный для еврейского народа праздник», - говорится в сообщении.

Дополнение

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщал, что Украина не сможет принять в этом году паломников для празднования Рош га-Шана. Единственная причина этого – это развязанная россией война.

Ранее посольство в Государстве Израиль сообщило, что Украина в этом году не допустит паломников в Умань на Рош га-Шана из-за продолжающихся в стране военных действий.