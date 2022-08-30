В Умани на Рош ха-Шана усилят безопасность - глава ОВА

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"Умань. С 19 по 30 сентября в городе будут усилены меры безопасности", - отметил Табурец в Telegram.

Детали

Такое решение глава ОВА объяснил "высокой вероятностью ракетных ударов и террористической угрозы в результате действий российской стороны, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и причинение вреда международному имиджу Украины". "россия может использовать традиционный приезд паломников в Умань на празднование Рош ха-Шана для провокаций", - подчеркнул Табурец.

Поэтому в этот период в городе, по словам главы ОВА, будут действовать:



запрет на проведение каких-либо массовых мероприятий;



запрет продажи алкогольных (слабоалкогольных) напитков и пиротехнических изделий;



усиление перепускного режима и контроля за пребыванием (перемещением) граждан;



запрещение движения транспортных средств и парковка на отдельных участках улично-дорожной сети;



ограничение доступа к местам паломничества.



"На сегодняшний день правоохранительные органы на постоянной основе проводят контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, район паломничества и прилегающие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением", - отметил чиновник.

Он напомнил, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины рекомендуют верующим воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование Рош ха-Шана. Те, кто все же решится совершить паломничество, обязаны соблюдать все требования мер безопасности.

Справочно

Праздник Рош ха-Шана, который в этом году приходится на 25-27 сентября, приобрел в Украине популярность. Ежегодно на празднование еврейского нового года в Умань приезжает от 30 до 50 тысяч паломников из разных стран.

В прошлом году на празднование Рош ха-Шана в город Умань прибыло более 29 тысяч паломников-хасидов.